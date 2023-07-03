По его словам, поддержка боевиков сейчас очень нужна "Вагнеру".

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин впервые после мятежа вышел в публичное пространство, опубликовав новое аудиообращение к боевикам и сторонникам.

Аудио опубликовал приближен к ЧВК Телеграм-канал "Grey Zone". Пригожин пообещал "следующие победы на фронте" в ближайшее время

"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо за это. Я хочу, чтобы вы понимали наш "Марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!" - говорится в голосовом сообщении.

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При этом Пригожин не сообщил, где он сейчас находится. Так же он обошел вниманием тему будущего его ЧВК.

Мятеж "Вагнера" и его последствия

23 июня "Вагнер" совершил мятеж против Минобороны РФ. На следующий день "марш на Москву" остановился. После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в России главаря боевиков отправили в Беларусь. Сейчас наблюдатели фиксируют чуть ли не ежедневные рейсы бизнес-джетов "повара Путина" из Петербурга до аэродрома в Мачулищах и обратно.

Известно, что Лукашенко сыграл заметную роль в урегулировании конфликта между Пригожиным-Путиным-Шойгу, фактически уговорив главаря "вагнеровцев" отказаться от идеи "похода на Москву".

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