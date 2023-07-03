Российские заключенные массово отказываются от вербовки на войну.

После того, как провалился мятеж ЧВК Вагнер, в российских тюрьмах окончательно застопорилась вербовка заключенных для участия в войне. А сам Евгений Пригожин стал презираем в этой среде. Об этом рассказала глава проекта "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью изданию "Можем объяснить".

Еще зимой у Евгения Пригожина отобрали возможность вербовать заключенных для своей "Группы Вагнера", передав это "эксклюзивное" право Минобороны РФ. Но такого эффекта, какого добился в свое время "повар Путина", военное ведомство не получило.

"Вербовка Минобороны проходит "ни шатко, ни валко". Апатия и у Минобороны, и заключенных. Последние поняли, что Минобороны не платит. И само министерство не может справиться с зэками. Это спецконтингент, которым надо уметь командовать", – рассказала Романова.

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Примечательно, что после скоротечного мятежа "Группы Вагнера", который закончился по сути ничем, авторитет Пригожина среди заключенных полностью разрушился.

"Среди заключенных царит апатия. Пригожин был очень популярен вплоть до того, как он отступил назад. Сейчас его популярность резко снижена. Во-первых, проигравших у нас не сильно любят. Во-вторых, прозвучало слово "шерсть" [на жаргоне так называют предателей, сотрудничающих с администрацией]", — отмечает Романова.

Кроме того, заключенные московских СИЗО "Водный" и "Бутырка", а также Ростовского ИК-2 в день мятежа устроили бунты в поддержку Пригожина. Эти волнения были подавлены тюремным спецназом. И после отказа Пригожина штурмовать Москву заключенные обозлились на хозяина "Вагнера" и начали записывать видеоролики с оскорблениями в его адрес и упреками "Ты куда слился?".

Мятеж Пригожина – последние новости

После побега в Беларусь Евгений Пригожин решил повторить успешный опыт с вербовкой заключенных в свою "Группу Вагнера". Но теперь вербовать будут беларуских зэков. По данным источников, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже дал добро на это.

В то же время для самой России бунт Пригожина грозит последствиями с "неожиданной" стороны. После того, как Путин проболтался о бюджетном финансировании вагнеровцев, у Запада появилось больше оснований признать Россию спонсором терроризма.

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