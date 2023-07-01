Наблюдатели отмечают, что ранее уже регистрировали этот борт, но вечером 27 июня Embraer Legacy 600 уже вернулся в Санкт-Петербург.

Самолет главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина снова замечен в воздушном пространстве Беларуси.

По данным "Беларускі Гаюн", сегодня в 08:53 один из бизнес-джетов Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

Наблюдатели отмечают, что ранее уже регистрировали этот борт, но вечером 27 июня Embraer Legacy 600 уже вернулся в Санкт-Петербург, пробыв в Мачулищах всего 14 часов 59 минут.

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Кроме того, в тот день был зафиксирован взлет другого самолета Пригожина RA-02878. Правда, первый борт вернулся в Петербург, проделав путь через Москву.

Мятеж в России и ЧВК "Вагнер" в Беларуси - главное

24 июня в России вспыхнул крупный вооруженный конфликт между ЧВК "Вагнер" и регулярными войсками ВС РФ, в результате которого ВКС РФ понесли большие потери.

Однако уже под вечер Пригожин, угрожавший сместить министра обороны РФ Сергея Шойгу, остановил колонны войск и техники на полпути к Москве, заявив, что больше не будет проливать "русской крови".

Это случилось после переговоров с Путиным, в которых беларусский диктатор Александр Лукашенко выступил якобы посредником. В ту же ночь главаря ЧВК отправили в Беларусь, после чего он еще, по данным СМИ, возвращался домой.

Отдельно появилась информация о якобы обустройстве полигона для "вагнеровцев" у беларусско-украинской границы. Но, по мнению украинских властей, пока угрозы формирования ДРГ или наступательных группировок на данном участке фронта не замечено.

Однако полковник СБУ Роман Костенко, например, не исключает сценарий, при котором Путин попытается физически устранить своего "повара" вместе с его "частной армией", заведомо бросив на укрепленные оборонные рубежи ВСУ на севере.

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