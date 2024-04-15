Они похитили с вечеринки парня, сделали ему несколько уколов и воспользовались его беспомощным состоянием.

В Москве действует банда "геев-клофелинщиков". Жертвой стал 22-летний москвич Андрей.

Как пишет канал SHOT, в пятницу вечером потерпевший по приглашению товарища приехал в Люберцы на вечеринку к незнакомым парням. Через несколько бокалов алкоголя, Андрею стало плохо.

Отмечается, что парня тошнило, он не мог ходить и периодически терял сознание. По словам жертвы, ему сделали несколько уколов, после чего перевезли на другую квартиру, где трое неизвестных изнасиловали его.

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"Очнулся Андрей на следующий день у себя в квартире: как попал домой, не помнит. Он вызвал скорую. Врачи госпитализировали парня и диагностировали у него травму прямой кишки. Сейчас делают анализы, чтобы выяснить, что именно вкалывали пострадавшему. Полиция проводит проверку", - пишет канал.

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