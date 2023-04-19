Рядом с телом нашли предсмертную записку.

В Пермском крае РФ восьмиклассник совершил самоубийство из-за безответной любви к товарищу.

Как сообщает Telegram-канал "База", тело 15-летнего Романа (имя изменено) нашли в одном из заброшенных домов. Рядом со школьником был лишь рюкзак, пустые блистеры от антидепрессантов, а также предсмертная записка - в ней парень объяснил, что на самоубийство его подтолкнули чувства к товарищу.

"Я очень люблю Олега (имя изменено), а он меня - нет. Я не хочу жить. Олег, прости меня за все, мне лучше умереть, чем испытывать страдания. Меня не понимает мать, я ее ненавижу, бабушка прости за все - я ужасный человек. Я хочу, чтобы вы знали, что я умираю от непонимания и отвержения. Я хочу отношений с Олегом, а он меня не понимает, поэтому я выбираю смерть", - говорилось в записке.

Как пишет канал со ссылкой на текст записки, восьмиклассник был "одержимым" любимым и называл его "смыслом жизни", однако тот не отвечал взаимностью. Так же Роман указал, что в случившемся "виноваты все", а покончить с собой он решил из-за "неприятия и непонимания".

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