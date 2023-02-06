Костыли мальчику не предложили, да и мать ему не помогла.

В Пензенской области РФ подростку со сломанной ногой пришлось ползти на четвертый этаж, чтобы сделать рентген. Лифты в поликлинике в выходные не работают.

Как сообщает Телеграм-канал "База", подросток подвернул ногу, когда играл с друзьями на улице. Дома боль усилилась, и мама решила отвезти сына в поликлинику. Однако там ее ждал сюрприз: оказалось, что в выходные лифтера нет, лифт не работает, а рентген находится на четвертом этаже.

"Крепитесь, дальше своим ходом", - сказали подростку и его маме в регистратуре.

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Костылей ребенку не предложили, поэтому мальчик пополз по лестнице на четвертый этаж. Мать тем временем не спешила ему помочь, а снимала муки сына.

Впоследствии ролик распространился в соцсетях и на него отреагировал местный губернатор. Чиновник заявил, что устанавливать рентген на четвертом этаже - глупость и поручил провести служебную проверку.

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