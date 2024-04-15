Только за последние несколько месяцев один из ведущих политиков АдГ был обвинен в получении денег от прокремлевских стратегов.

Чтобы попасть на секретное заседание парламента Германии, законодатели должны заблокировать телефоны и оставить их снаружи. Внутри им даже не разрешается делать записи.

Как пишет The New York Times, однако для многих политиков эти меры предосторожности против шпионажа теперь кажутся чем-то вроде фарса. Ведь рядом с ними на секретных заседаниях сидят члены ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Только за последние несколько месяцев один из ведущих политиков АдГ был обвинен в получении денег от прокремлевских стратегов. Парламентский помощник был уличен в связях с российским разведчиком. А некоторые из законодателей летали в Москву, чтобы наблюдать за ходом выборов в России.

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"Знать с уверенностью, что во время обсуждения этих деликатных вопросов там сидят законодатели с доказанными связями с Москвой - это не просто заставляет меня чувствовать себя неловко. Это меня беспокоит", - сказал член комитета по иностранным делам парламента от партии "зеленых" Эрхард Грундль.

Хотя некоторые обвинения в адрес партии могут быть попытками набрать очки со стороны политических соперников, проблемы безопасности вполне реальны. По мере накопления доказательств связей "Альтернативы для Германии" с Москвой подозрения высказываются с разных сторон спектра немецкой политики.

"АдГ продолжает действовать как длинная рука террористического государства Россия", - написал заместитель главы парламентского комитета по разведке и член правоцентристской партии "Христианские демократы" Родерих Кизеветтер.

Тревога в Германии и других странах только усиливается в преддверии выборов в Европейский парламент в июне, поскольку ожидается, что многие из этих партий покажут свои лучшие результаты за всю историю.

"Альтернатива для Германии", выступающая против поставок оружия на Украину и призывающая к прекращению санкций против России, претендует не только на то, чтобы стать второй по силе немецкой партией на европейских парламентских выборах. Она может стать ведущей силой на выборах в трех восточных землях Германии этой осенью. Это дает АдГ возможность, хотя и маловероятную, взять под контроль правительство одной из земель.

"Это была бы совершенно новая ситуация в отношении России, когда люди, ведущие пропаганду, передающие информацию, могли бы фактически находиться у власти", - сказала Мартина Реннер, законодатель от Левой партии, входящая в комитет парламента по внутренней безопасности.

Ультраправые в Германии - детали

В Германии снизилась поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA для Bild am Sonntag.

По мнению экспертов, популярность "АдГ" упала на фоне информации о вероятных связях депутатов политсилы с пророссийской сетью влияния, разоблаченной на прошлой неделе в Европе.

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