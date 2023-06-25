Поход Пригожина на Москву показал, что путинская власть не абсолютна, а его режим может бояться.

В результате хотя и неудачной попытки мятежа Евгения Пригожина Россия претерпела изменения. Режим Путина явно продемонстрировал свою слабость, ведь "вагнеровцы" почти дошли до Москвы.

"Очевидно, что ЧВК "Вагнер", которая уже практически подошла к Москве, вдруг по звонку Лукашенко начинает сворачиваться – это как-то не очень понятно. Если действительно (подполковник запаса российского спецподразделения) Дмитрий Уткин идет дальше со своим отрядом, то в течение ближайших нескольких часов будет ясно. Потому что в любом случае продолжение его движения грозит столкновениями с теми подразделениями, которые охраняют въезд в Москву", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский адвокат Николай Полозов.

Эксперт предполагает, что рычагом влияния на Пригожина во время его переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко могла быть передача стране ядерного оружия. Однако давить могли и другим.

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"Лукашенко обладает ядерным оружием, которое Путин ему поставил накануне. Может ли Лукашенко пригрозить ударом Ростову? Да. Есть ли у него другие рычаги? Ну, наверное они есть. Пригожин не хочет напрямую говорить с Кремлем. Лукашенко – нейтральная, опосредованная фигура. Но больше это похоже на элемент спектакля, потому что странно. Мятеж идет, уже дошли почти до Москвы и вдруг, после разговора с Лукашенко, все разворачиваются. Если Пригожин фактически потерпел поражение, если это не было какими-то договоренностями, то власть сделает из этого очень серьезные выводы и примет жесткие меры", – отметил он.

По словам Полозова, мятеж главаря "вагнеровцев" повлиял на Россию, ведь продемонстрировал неабсолютность власти.

"Конечно же, Россия изменилась после этих событий. Это показало, что путинская власть не абсолютна, что путинский режим может бояться, что фактически, имея 25 тыс. вооруженных людей, можно заехать на танках в Москву. И, естественно, это потянет за собой уже такие тектонические трещины, которые будут все увеличиваться и увеличиваться", – подчеркнул адвокат.

При этом он прогнозирует, что после попытки перворота репрессии могут коснуться не только наемников ЧВК "Вагнер", но и представителей других силовых структур. Если победа Кремля будет очевидной, то он будет мстить очень жестко и показательно, говорит Полозов.

"И репрессии, я думаю, коснутся не только представителей ЧВК "Вагнер", но и армии тоже. И населению будет показано, что таким образом верховная власть борется со всем тем, что критиковал Пригожин. Власть сможет с помощью репрессивного давления получить для себя определенные плюсы", – резюмировал российский адвокат.

Мятеж Пригожина: основное

23 июня ватакож ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что по позициям его бойцов нанесла удар российская армия. Он объявил о походе на Москву, чтобы "остановить" министра обороны Сергея Шойгу.

За сутки "вагнеровцы" пересекли границу, фактически установили контроль над Ростовом и дошли до Московской области. Однако за 200 км до столицы переворот решили отменить. Пригожин остановил движение военной техники на Москву после переговоров с Александром Лукашенко, которые согласовал Путин.

По данным росСМИ, в результате попытки переворота в России потери Минобороны РФ составляют от 13 до 20 военных. При этом власти РФ официальной информации по поводу количества погибших не предоставляли.

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