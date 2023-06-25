Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал "далее быть трезвыми в своих решениях".

Глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи подразделения были отправлены в Ростов на подавление мятежа ЧВК "Вагнер", высказался о случившемся.

"Оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к отчизне. Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла", - написал Кадыров.

По его словам, цепочка неудач в бизнесе вызвала у Пригожина "затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок".

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"Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей", - резюмировал Кадыров.

Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал "далее быть трезвыми в своих решениях".

Мятеж Пригожина и Кадыров - детали

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее в РФ. Он назвал действия главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина гнусным предательством.

"Все происходящее - нож в спину и настоящий военный мятеж!", - высказал он свое мнение. Он также напомнил, что не раз предупреждал, что война - не время для озвучивания личных обид и решения споров.

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