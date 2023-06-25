Официальной информации по этому поводу российские власти не предоставляли.

Вследствие мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников в России погибло от 13 до 20 военных. Такие данные приводят различные провоенные медиа и телеграмм-каналы страны-агрессора.

Как пишет российское издание "Медуза", прокремлевский ресурс Readovka без ссылок на источники заявил, что Минобороны РФ потеряло в результате попытки переворота 15 человек. Речь идет о военных РФ, которые находились на бортах сбитых "вагнеровцами" самолетов и вертолетов. При этом по меньшей мере 8 человек из этого количества находились на борту самолета Ил-18, который является воздушным пунктом управления.

Канал "Рыбарь" сообщает, что погибших российских летчиков на самом деле более 20. Между тем ресурс Fighterbomber, сообщавший о сбитии трех единиц авиации, заявил, что погибших военных 13.

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В то же время российские власти по этому поводу молчат. Официальной информации о потерях среди российских военных нет.

Мятеж Пригожина: ключевые события

23 июня главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что российская армия нанесла удар по позициям ЧВК. Из-за этого он объявил поход на Москву, чтобы "остановить" министра обороны РФ Шойгу.

Уже через несколько часов колонны ЧВК "Вагнер" были замечены в Ростовской области. Там, как и в Москве, а также Воронежской области объявили план "Крепость".

В течение дня, 24 июня, наемники Пригожина продвигались в направлении Москвы и даже вошли в Московскую область. Однако в 200 километрах от российской столицы Пригожин решил развернуть колонну. Таким стал результат его переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые согласовал президент РФ Владимир Путин.

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