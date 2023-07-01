Террорист разъярен что мятежникам - "вагнеровцам" за мятеж ничего не было.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин отметился пессимистическими размышлениями о мятеже ЧВК "Вагнер" и напророчил еще один.

Как написал Гиркин в Telegram, неделя с момента мятежа Евгения Пригожина дает возможность проанализировать, что будет с Россией в будущем.

Гиркин разъярен, что "Вагнер" во время мятежа сбил 6 вертолетов, самолет, а также "минуснул" более 10 российских военнослужащих, но мятежники не наказаны.

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"Более того - господин Пригожин свободно перемещается через государственную границу РФ, проживает в Петербурге и власть делает вид, что "так и надо". Никаких отставок лиц, проявивших во время мятежа некомпетентность и трусость - нет близко. Высшие государственные деятели, бежавшие за границу в день мятежа - все на своих местах", - заявил Гиркин.

Он констатировал, что "ни слов осуждения, ни даже малейшего намека на наказание из уст лица, отдаленно напоминающего президента - не прозвучало". Поэтому, он предсказывает еще один бунт в РФ.

"Очередной мятеж - не за горами. Осталось лишь дождаться крупного поражения на фронте. И, да, - кто бы его ни начал - сопротивляться бунтовщикам теперь не будет уже никто. Вообще никто. Потому что не имеет смысла рисковать жизнью, защищая такую убогую и жалкую власть. К чему это приведет - я уже не раз писал... слишком многие "живые позавидуют мертвым". Но невозможно спасти страну, властители которой настолько прогнили, что потеряли даже элементарный инстинкт самосохранения, разменяв его на возможность еще немножко "любой ценой ничего не делать",-подытожил террорист.

Мятеж "Вагнера"

23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о военном мятеже в России. Уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.

Марш на столицу закончился за 200 километров до Москвы, когда Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко. "Вагнер" вернулся в полевые лагеря.

Пригожина и его наемников не наказали, зато поставили четкие условия из-за мятежа, который он устроил против военного командования РФ. До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество. Этим он активно занимается, увольняя сотрудников и продавая активы своего бизнеса.

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