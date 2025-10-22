Ведущая призналась, что в последнее время видит супруга чаще.

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что гордится своим мужем-военным Тимуром Хромаевым, который встал на защиту страны с начала широкомасштабного вторжения России.

В комментарии YouTube-проекту "Наодинці з гламуром" она заявила, что супруг попросил ее очень много не говорить о нем ради безопасности ее и детей.

"То, чем он занимается, является определенным объектом для нашего врага. Я им горжусь, - заявила ведущая. - Когда-нибудь я смогу все рассказать, выйти и кричать с балкона, что я замужем за человеком, который делает действительно очень много для нашей защиты, нашего воздуха. Это все, что я могу сказать".

Ефросинина добавила, что в последнее время видит мужа чаще:

"Из-за того, что его позиции растут, в его командовании уже увеличивается количество людей, направлений и регионов, в которых они работают со своими штабами, то я вижу его чаще. Он все больше сюда (в Киев - УНИАН) приезжает на отчетность, на собрание штаба".

В связи с тем, что им удается видеться хотя бы раз в месяц, ведущая отметила, что 2025 год для их семьи стал легче

"Он очень много ездит по всей Украине, потому что они работают уже на всех направлениях", - добавила она.

