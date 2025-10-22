Гречку называют единственной культурой, которая пригодна к потреблению в случае ядерной войны.

В СССР начали делать стратегические запасы гречки в 1970-е годы, во время Холодной войны с США, когда стороны рассматривали возможность применения ядерного оружия.

Такой информацией с УНИАН поделился исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

По его словам, в Советском Союзе проводили закрытые эксперименты по поиску продуктов, которые можно выращивать и потреблять под радионуклидным загрязнением.

"Научные исследования показали, что гречка - фактически единственная культура, которая быстро восстанавливается после мутаций, не накапливает радионуклиды, и которую можно потреблять", - отмечает Громовой.

Опыты проходили под непосредственным контролем КГБ. Опираясь на их результаты, Россия до сих пор проводит стратегическое накопление гречки, готовясь к возможной ядерной войне. В том числе и в зоне вечной мерзлоты на полуострове Таймыр.

"У меня эта информация о закрытых исследованиях - от людей, которые принимали в них участие в советские времена. Это не я что-то сам придумал", - уверяет директор Международной ассоциации гречки.

Примечательно и то, что за последние 10 лет РФ "выбила" с рынка других главных производителей гречки - среди них и Украина - и стала де-факто мировым монополистом на рынке.

"До 2016 года были три главные страны-экспортеры: Россия, Китай и Украина. Первые две страны выращивали по миллиону или более тонн крупы, а мы - около 300 тысяч тонн. Это на этапе 2014-2015 годов. Агрессивной демпинговой политикой РФ выбила сначала нас, а потом они взялись и за Китай", - рассказывает Громовой.

Сейчас Пекин превратился из нетто-экспортера в импортозависимую от Москвы по гречке страну. Украина сейчас экспортирует в пределах 5 тысяч тонн крупы в год. Эксперт сообщает, что всего гречку в мире выращивают 24 страны.

В России в этом году прогнозируют едва ли не худший урожай гречки с начала 2000-х годов. Местные фермеры уменьшили посевные площади культуры на треть. В то же время в Алтайском крае, на который приходится более половины валового сбора гречихи, уборочная кампания существенно задерживается.

При этом страна-оккупант не только не гнушается продавать на внешние рынки украденное у Украины зерно, но и пытается использовать для этого украинскую инфраструктуру. Стало известно о попытках россиян наладить работу порта в Бердянске под свои нужды, а помогает им в этом местный предатель.

