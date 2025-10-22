Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что это предварительная идея, и в ближайшие дни будут предоставлены обновленные данные.

США и Израиль рассматривают план, который разделит Газу на отдельные зоны, контролируемые Израилем и ХАМАСом, при этом восстановление будет осуществляться только на израильской стороне в качестве временной меры до тех пор, пока эта группировка боевиков не будет разоружена и отстранена от власти. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и зять президента Трампа Джаред Кушнер изложили свои соображения в Израиле, куда они прибыли, чтобы убедить обе стороны соблюдать действующее прекращение огня.

Вэнс заявил, что в Газе есть два района: один относительно безопасный, а другой невероятно опасный, и что цель состоит в том, чтобы географически расширить зону безопасности. До этого, по словам Кушнера, средства на восстановление не будут выделяться в районы, остающиеся под контролем ХАМАС, и основное внимание будет уделяться укреплению безопасной зоны.

"Сейчас в районе, контролируемом Армией обороны Израиля, рассматриваются варианты, если это будет возможно, начать строительство новой Газы, чтобы дать палестинцам, живущим в Газе, место для переселения, работу и жилье", - сказал Кушнер.

В настоящий момент Израиль вывел свои войска и теперь контролирует около 53% территории анклава.

Отмечается, что арабские посредники встревожены планом, который, по их словам, США и Израиль выдвинули на мирных переговорах. Правительства арабских стран решительно выступают против идеи раздела Газы, утверждая, что это может привести к созданию зоны постоянного израильского контроля внутри анклава. Маловероятно, что они выделят войска для обеспечения безопасности анклава на таких условиях.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что это предварительная идея, и в ближайшие дни будут предоставлены обновленные данные. В статье сказано:

"По сути, идея разделённого сектора Газа затрагивает всё ещё нерешённые проблемы разоружения ХАМАС и создания альтернативного правительства, которое могло бы контролировать анклав и создать безопасную среду для миллиардов долларов инвестиций, необходимых для восстановления".

Мирный план Трампа предусматривает создание группы технократов для управления сектором Газа и международных сил для обеспечения безопасности, но детали пока не проработаны. Многие арабские правительства считают, что анклав должен находиться под контролем Палестинской администрации, которая управляет большей частью Западного берега, Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно выступает против предоставления ей какой-либо роли.

Некоторые официальные лица отмечают, что план ещё требует решения важных вопросов, прежде чем станет жизнеспособным, включая вопрос о том, как обеспечить ежедневные услуги палестинцам, проживающим на оккупированной Израилем части сектора Газа, даже если они вообще захотят туда переехать.

По их словам, администрация рассматривала возможность восстановления территорий, не контролируемых ХАМАС, ещё до заключения соглашения о прекращении огня, в надежде, что это улучшит условия жизни палестинцев и послужит символом пост-ХАМАСовского сектора Газа.

Также вызывает обеспокоенность вопрос о том, как обеспечить, чтобы члены ХАМАС не переезжали на израильскую территорию. Одной из идей является программа проверки, проводимая израильскими властями.

Ситуация в секторе Газа

Ранее перемирие между Израилем и ХАМАС оказалось на грани срыва после того, как в воскресенье израильские ВВС нанесли авиаудары по южной части сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что действовала в ответ на "многочисленные атаки" боевиков ХАМАС, в частности снайперские и обстрелы из РПГ по израильским силам к востоку от так называемой желтой линии - границы, установленной согласно договоренности о прекращении огня.

