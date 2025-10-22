Российские замороженные активы хотят передать Украине под видом кредита, который в теории когда-то надо будет вернуть.

Так называемый репарационный кредит, который страны ЕС хотят предоставить Украине под залог замороженных активов РФ, могут ограничить в использовании - только на покупку европейского оружия. В Киеве выступают против подобных ограничений. Об этом пишет Reuters.

Согласно документу Европейской комиссии, с которым ознакомились журналисты, некоторые европейские государства хотят, чтобы средства направлялись преимущественно на оружие европейского производства. В качестве компромисса, Еврокомиссия предложила потратить большую часть займа на украинское и европейское оружие, а меньшую часть - на общую бюджетную поддержку, которую Киев также мог бы использовать для покупки оружия за пределами Европы.

Однако в Киеве говорят, что Украине нужны средства до конца года и свобода действий в их использовании.

"Позиция Украины заключается в том, что любые условия [относительно целевого назначения этих денег] подрывают принцип справедливости. Потому что жертва, а не доноры или партнеры, должна определить, как удовлетворить свои насущные потребности в защите, возмещении и компенсации", - сказала в комментарии Reuters заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая.

В этом контексте в частности упоминается, что Украина критически зависит от американских систем Patriot, которые в Европе не производятся.

"Мы будем настаивать на автономии в решении вопроса распределения ресурсов между оборонными службами - если в европейских странах недостаточно оборонных мощностей, тогда мы должны иметь возможность покупать их у неевропейских стран", - подчеркнула Мудрая.

По ее словам, часть денег Киев хочет направить на "срочные потребности реконструкции", например, на восстановление критически важной энергетической инфраструктуры, а также "благоразумно" на компенсацию жертвам.

По данным Министерства финансов Украины, Киеву не хватает около 18 миллиардов долларов для закрытия дефицита в бюджете на 2026 год. Мудрая говорит, что репарационный кредит мог бы стать источником покрытия этого дефицита.

"Мы действительно хотели бы убедить наших союзников, что репарационный кредит ЕС должен быть доступным до конца 2025 года, чтобы избежать этого дефицита финансирования", - сказала Мудрая, добавив, что без этого Украина рискует войти в следующий год без определенных источников финансирования.

Репарационный кредит для Украины

Как писал УНИАН, в октябре европейские лидеры выразили общую поддержку идеи предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов в размере 163 миллиардов долларов. Однако дипломаты ЕС говорят, что для этого необходимо решить много юридических и технических проблем, чтобы передача этих денег не выглядела как конфискация российских активов.

Кремль назвал этот план незаконным захватом российской собственности и предупредил о возможных ответных мерах.

Главным камнем преткновения на этом пути является позиция правительства Бельгии, в чьей юрисдикции находится большая часть замороженных активов РФ. Бельгийцы говорят, что они в целом поддерживают передачу Украине этих денег, но требуют, чтобы это было оформлено как совместное решение ЕС, чтобы потом Бельгии не пришлось в одиночку отбиваться от российских судебных исков.

