После 1 июля начнутся обыски и аресты активов олигарха.

Главарю "Вагнера" Евгению Пригожину поставили четкие условия из-за мятежа, который он устроил против военного командования РФ.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, Пригожин должен закрыть все дела в РФ до 1 июля.

"До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество. Это входило в договоренности по мятежу. С 1-го числа начнутся обыск и арест активов. Пользуясь такой возможностью, готовится вывоз в ближайшее время всей доступной налички ЧВК "Вагнер" в Африку и Беларусь", - отметил источник.

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Мятеж "вагнеровцев"

23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о военном мятеже в России. События развивались стремительно и уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.

Марш закончился в 200 метрах от Москвы. Накануне Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко. "Вагнер" вернулся в полевые лагеря.

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