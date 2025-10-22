Ранее ведущий сообщал, что парень вернулся в Украину.

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос ответила на вопрос, почему ее 16-летний сын Даниэль от ведущего Андрея Джеджулы не живет с ней.

Соответствующий вопрос ей задали подписчики в Instagram. Отвечая на него, певица опубликовала фото своих двоих детей - Даниэля и 6-летней Софии - и написала с явным неготованием:

"Дети - это отдельные Вселенные, не наша собственность. В 16 лет он решил жить сам, и я с уважением отпустила, оставаясь всегда рядом. Ему через несколько дней 17, кстати. Как вы считаете, до скольки лет парень должен жить с мамой? Есть какой-то норматив? И ваше любопытство это о чем? О заботе или о представлении, что все должны жить "по сценарию"?".

Напомним, ранее ведущий Андрей Джеджула сообщал, что еще год назад его сын Даниэль приехал к нему из-за границы и остался жить в Украине, "которую он любит всем сердцем".

"Но ищем и находим! Люблю тебя, сын, и мечтаю, чтобы как можно скорее тебе и твоим ровесникам, а также другим детям страны вернули детство, украденное войной", - писал он.

