Клаус Виттман признал, что Украина не сможет позволить себе очень длительную войну на истощение.

Слабость армии РФ стала очевидной, но российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать войну против Украины. Такое мнение высказал историк и бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттманн в интервью Укринформу.

Он отметил, что Россия, вероятнее всего, готовит новое наступление зимой. Тем не менее Виттманн подчеркнул, что оно вряд ли будет гораздо более успешным, чем до сих пор.

"И тот факт, что Украина не хочет уступать сейчас, связан, в частности, с тем, что это кольцо укреплений, состоящее из различных городов и фортификаций, будет брошено без боя. А оно действительно очень мощное для обороны", - объяснил бригадный генерал Бундесвера в отставке.

Виттманн добавил, что за последние три года стало более очевидно, что российские вооруженные силы недостаточно сильны, как считали ранее в Европе. Он подчеркнул, что оккупанты несут огромные потери, отправляя все больше солдат на штурмы украинских позиций, которые далеко не всегда завершаются для них успешно.

"Будет ли это последней большой попыткой, или Путин продолжит истощение и войну террора против гражданского населения вместо успешного продвижения на поле боя, это трудно предсказать. Но это то, чего нам следует ожидать", - предупредил Виттманн.

Также он провел параллели между войной в Украине и Первой мировой войной. По его словам, сейчас наблюдается некоторая схожесть в окопной войне, ограниченных продвижениях атакующей стороны и прочности укреплений.

"Но, в отличие от Второй мировой войны, Россия демографически превосходит Украину, Украина не сможет позволить себе очень длительную войну на истощение. И поэтому ей нужна вся возможная поддержка, чтобы стать сильнее, максимально остановить российское нападение и отбить его", - резюмировал Виттманн.

С какими вызовами столкнутся Силы обороны с наступлением холодов

Ранее военный, глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что изменение погодных условий будет влиять на ситуацию на фронте. Он отметил, что появится потребность в более частой ротации военных на позициях, чтобы не допустить обморожения или заболеваний.

Тимочко поделился, что туман, дожди и снегопады могут ограничивать работу разведывательных дронов. Также будет стоять вопрос зарядки батарей для беспилотников.

