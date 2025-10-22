В Украине начал дорожать лук: сколько стоит килограмм сейчас

Пока что острый овощ на 21% дешевле, чем в прошлом году.

С начала недели украинские производители лука начали повышать стоимость товара. Сейчас оптовые цены на овощ колеблются в диапазоне 7-13 гривень за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем в прошлую пятницу, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной роста стоимости лука называют тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая овоща из-за неблагоприятных погодных условий. Это негативно сказалось на предложении товара.

При этом большую часть овоща хорошего качества фермеры предпочитают откладывать на хранение, осуществляя продажу в настоящее время небольшими партиями. Часть лука, который не успели собрать, остается на полях. Его качество снижается, потому что овощ начинает прорастать.

Видео дня

Несмотря на подорожание, цены на лук сейчас остаются в среднем на 21% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на лук в супермаркетах Украины

Лук репчатый желтый можно приобрести в Сильпо по цене 7,9 грн/кг.

В Varus лук репчатый весовой стоит 8,9 гривни за килограмм.

На репчатый лук в АТБ цена закреплена на отметке 7,95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

До конца года в Украине прогнозируют подорожание свинины. В холодное время года содержать животных становится более дорогим удовольствием. В то же время перед зимними праздниками усиливается спрос со стороны переработчиков и простых потребителей, что толкает цены вверх.

Гречка также может прибавить в цене до 10%, иначе аграриям будет невыгодно ее выращивать и они сократят площадь посевов этой злаковой культуры. А это, в свою очередь, может повлечь серьезный дефицит и уже существенное подорожание крупы в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости: