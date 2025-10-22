В Украине начал дорожать лук: сколько стоит килограмм сейчас

С начала недели украинские производители лука начали повышать стоимость товара. Сейчас оптовые цены на овощ колеблются в диапазоне 7-13 гривень за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем в прошлую пятницу, сообщают аналитики проекта EastFruit.
Главной причиной роста стоимости лука называют тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая овоща из-за неблагоприятных погодных условий. Это негативно сказалось на предложении товара.
При этом большую часть овоща хорошего качества фермеры предпочитают откладывать на хранение, осуществляя продажу в настоящее время небольшими партиями. Часть лука, который не успели собрать, остается на полях. Его качество снижается, потому что овощ начинает прорастать.
Несмотря на подорожание, цены на лук сейчас остаются в среднем на 21% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Цены на лук в супермаркетах Украины
Лук репчатый желтый можно приобрести в Сильпо по цене 7,9 грн/кг.
В Varus лук репчатый весовой стоит 8,9 гривни за килограмм.
На репчатый лук в АТБ цена закреплена на отметке 7,95 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов
До конца года в Украине прогнозируют подорожание свинины. В холодное время года содержать животных становится более дорогим удовольствием. В то же время перед зимними праздниками усиливается спрос со стороны переработчиков и простых потребителей, что толкает цены вверх.
Гречка также может прибавить в цене до 10%, иначе аграриям будет невыгодно ее выращивать и они сократят площадь посевов этой злаковой культуры. А это, в свою очередь, может повлечь серьезный дефицит и уже существенное подорожание крупы в следующем году.