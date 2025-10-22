Им предстоит взять ситуацию под контроль и пробудить свою внутреннюю силу.

В последние месяцы эти четыре знака Зодиака могли ощущать упадок энергии и подавленность, но 22 октября 2025 года, когда Нептун снова войдет в Рыбы, все начнет складываться на свои места. Эта планета приносит сложную и порой запутанную энергию, повторяя уроки, которые нужно усвоить. Однако Сатурн в Рыбах станет своего рода ориентиром, привнося практичность и помогая быть более систематичными и дисциплинированными в принятии решений, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эта энергия отличается от смелого транзита Нептуна в Овне. Возвращение Нептуна в Рыбы учит противостоять страхам, контролировать тревогу и действовать размеренно, чтобы избежать ошибок. Но вместе с тем, этот период способен дарить удивительные инсайты, способствуя духовному росту, состраданию и умению выражать любовь к близким. Нептун открывает путь к новой главе, где каждому предстоит взять ответственность за себя и пробудить внутреннюю силу.

Рыбы

Рыбы, с возвращением Нептуна в ваш знак вам предстоит пройти новые уроки самопознания. Затмение прошлого месяца напомнило о том, что внутренняя работа еще не завершена, и ваши отношения также подлежат осмыслению. Сатурн в Рыбах указывает на необходимость зрелого подхода, опираясь на опыт последних лет.

Энергия Нептуна и Сатурна помогает вам снять "розовые очки", объективно оценить планы и людей вокруг. Вы начинаете не только мечтать, но и действовать: продуманное планирование, развитие навыков, трудовая этика - все это становится инструментами воплощения желаемого.

Близнецы

Близнецы, ощущение подавленности, особенно в профессиональной сфере, скоро уйдет. Ретроградный Нептун в Рыбах вместе с Сатурном принесет ясность и поможет лучше понять путь к вашим карьерным целям.

Эта энергия учит действовать методично, избегать импульсивности и принимать обдуманные решения. Она способствует росту профессионализма, совершенствованию навыков и эффективному управлению временем, чтобы добиться максимальных результатов.

Дева

Дева, Нептун в последние годы мог создавать иллюзию в сфере партнерства, а транзит в Овне принес ясность и позволил увидеть, чего вы действительно хотите. С возвращением Нептуна в ваш сектор отношений вы избавляетесь от иллюзий и готовитесь к изменениям в динамике связей.

Ретроградный транзит помогает объективно оценивать прошлые отношения и использовать приобретенные уроки для улучшения настоящего. В период, когда Меркурий находится в Скорпионе, возможны глубокие и необычные способы общения с партнером, а любовь становится главным уроком этого времени.

Стрелец

Стрельцы, недавно испытывавшие подавленность, теперь получают шанс обрести внутреннюю силу. Нептун в Рыбах освещает домашний и семейный сектор, открывая возможность укрепления связей и заботы о близких.

Этот период может сопровождаться смятением или разочарованием, поэтому важно найти способы восстановления энергии. Привнесение радости и гармонии в дом, реализация творческих проектов и забота о личном пространстве помогут вам сохранить баланс и вдохновение.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака наконец выйдут из затяжной "черной полосы".

