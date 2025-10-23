Трамп прокомментировал и вопрос поставок ракет "Томагавк".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что принял решение отменить ранее анонсированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое заявление американского лидера прозвучало в ходе его пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. При этом Трамп отметил, что в будущем он все же может встретиться с Путиным.

Он также заявил, что его разговоры с Путиным проходят хорошо. Однако они ни к чему не приводят.

Видео дня

"Надеюсь, Путин станет разумным, и надеюсь, Зеленский тоже будет разумным. Для танго нужны двое. Они ненавидят друг друга", – добавил он, заметив, что это все усложняет.

Помимо этого, американский лидер заявил, что "всегда чувствовал", что Путин хочет захватить всю Украину, а не ее часть:

"Я думаю, что сейчас он готов к переговорам. Мы не хотим, чтобы он получил все".

Трамп об оружии для Украины

Американский лидер также прокомментировал вопрос поставок Украине ракет "Томагавк":

"Чтобы научиться пользоваться "Томагавками", требуется как минимум 6 месяцев. Единственный способ – это чтобы мы их запускали, но мы не будем этого делать", – подчеркнул он.

Кроме того, Трамп высказался о материале WSJ о том, что США якобы сняли запрет на удары вглубь России западным оружием:

"Украина не использует наши ракеты, они используют европейские ракеты. Я не контролирую это. Я контролирую наши ракеты, а они не бьют нашими ракетами".

Кроме того, Трамп заявил, что США не продают оружие Украине. Его продают странам НАТО, и там уже решают, что именно с ним делать.

Трамп о новых санкциях против России

Соединенные Штаты ввели масштабные санкции против российских нефтяных гигантов:

"Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали", – сказал Трамп.

Санкции США против России: это стоит знать

Министерство финансов США заявило о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла". Причиной стало отсутствие приверженности России к мирному процессу по войне в Украине.

Также под ограничения попали более 30 других компаний. Речь идет 28 дочерних компаниях "Роснефти" и шести – "Лукойла".

Вас также могут заинтересовать новости: