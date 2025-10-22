В мире не оценили усиление контроля над экспортом критических элементов со стороны Пекина.

Европейский Союз работает над торговыми мерами для противодействия ограничениям на экспорт критически важных сырьевых материалов, которые запланировал Китай. Об этом пишет Bloomberg.

По информации лиц, знакомых с этим вопросом, Европейская комиссия до конца месяца готовит перечень торговых мер, которые впоследствии могут быть применены против Китая для усиления своих переговорных позиций.

Комиссия также разрабатывает план по защите критически важных поставок в краткосрочной перспективе и обеспечения других источников. Вопрос, вероятно, будет рассмотрен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября.

По данным издания, предварительное коммюнике мероприятия содержит следующую формулировку:

С целью компенсации недобросовестных торговых практик, Европейский Совет предлагает Еврокомиссии в полной мере применять инструменты экономической безопасности ЕС.

Конкретные шаги держат в тайне.

В начале этого месяца Пекин объявил о планах значительно усилить контроль за экспортом редкоземельных металлов и других критически важных материалов. Согласно этим мерам, зарубежные экспортёры товаров, в составе которых содержатся даже незначительное количество определённых редкоземельных металлов, происходящих из Китая, должны получить экспортную лицензию.

В течение последней недели Пекин пытался успокоить опасения иностранных дипломатов относительно предложенной системы. Власти Поднебесной утверждают, что эти ограничения - "ответственный шаг", направленный на защиту мира и стабильности в мире.

Следует отметить, что на Китай приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов.

Китайская делегация должна в ближайшие дни прибыть в Брюссель для обсуждения вопроса. ЕС также ведет переговоры со странами G7 о возможности скоординированных усилий по диверсификации поставок, чтобы уменьшить зависимость от Китая.

Борьба за критические ископаемые в мире - главные новости

Расширение контроля за экспортом редкоземельных металлов со стороны Пекина вызвало существенный резонанс. Многие мировые лидеры после такого шага Поднебесной встали на сторону президента США Дональда Трампа, а его предстоящая встреча с лидером Китая Си Цзиньпинем оказалась под угрозой.

Чтобы уменьшить свою зависимость от китайских поставок критических компонентов, США подписали торговое соглашение с Австралией, по которому стороны должны инвестировать в ближайшие полгода по миллиарду долларов в разработку месторождений на австралийском континенте.

