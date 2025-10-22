В апреле 2022 года фонд, который возглавляет Андрей Матюха, способствовал открытию в столице Хорватии центра адаптации для переселенцев из Украины.

Уже четвертый год Хорватия является надежным убежищем для многих украинцев, которые покинули родные дома из-за войны. Там сформировалась активная община, которая поддерживает друг друга и свою родину.

В свою очередь, фонд под руководством Андрея Матюхи активно взаимодействует с хорватскими благотворителями ради помощи украинцам. На сегодняшний день сотни тонн гуманитарной помощи уже поступили в Украину, а переселенцы получили возможность адаптироваться, обучаться и участвовать в культурных мероприятиях.

Андрей Матюха поддержал создание центра адаптации в Загребе

В апреле 2022 года фонд способствовал открытию в столице Хорватии центра адаптации для переселенцев из Украины. Центр стал местом, где люди чувствуют себя частью сообщества, могут посещать встречи, детские занятия, праздничные события или просто общаться.

Видео дня

В начале работы там бесплатно преподавали хорватский и английский языки. Со временем появились и другие форматы: арт-терапия для детей и взрослых, спортивные тренировки, кружки по интересам, а также уроки украинского языка, математики и чтения.

В декабре 2023 года состоялось первое празднование Святого Николая. Дети пришли на мероприятие вместе с родителями, а в конце вечера получили подарки. Праздник настолько понравился украинцам, что с тех пор проводится каждый год.

В мае 2024 года местная ГО "Червона Калина" при поддержке фонда, который возглавляет Андрей Матюха, организовала в Загребе праздничный спортивный фестиваль к Международному дню труда. Более тысячи участников приняли участие в курсах и активностях, которые способствовали общению украинцев и хорватов и укрепили чувство единства.

В том же году проводились мастер-классы по гончарству и рождественские мероприятия, а также День украинского языка, День вышиванки и летние тематические фестивали, которые помогают переселенцам оставаться на связи с культурой и традициями.

Результаты взаимодействия Андрея Матюхи с хорватской благотворительной ассоциацией Dobro Dobrim

Гуманитарная ассоциация DOBRO DOBRIM DoDo основана в 2021 году для помощи пострадавшим от землетрясений. После февраля 2022 года она расширила деятельность и регулярно формирует тонны гуманитарной помощи для Украины при поддержке фонда во главе с Андреем Матюхой.

После трагедии на Каховской ГЭС благотворители оперативно организовали гуманитарную поставку весом более 11 тонн, включая продукты, средства гигиены, одежду, детское питание, медикаменты, коляски, матрасы и корм для животных. К сбору присоединились "Червона Калина", Dobro Dobrim, команда фонда под руководством Андрея Матюхи и сотни украинцев в Загребе.

С 2024 по 2025 было отправлено еще тонны помощи — продукты, медикаменты, гигиенические наборы, дезинфицирующие средства и оборудование для военных в прифронтовых регионах. Поставки реализованы при поддержке Андрея Матюхи и фонда, который он возглавляет, Dobro Dobrim, хорватских компаний Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP и правительства Хорватии.

В этом году община Загреба отметила 34-ю годовщину независимости Украины. Во время мероприятия организовали отправку гуманитарной помощи, в которую вошли лекарства, хирургические наборы, продукты, игрушки, средства гигиены, оборудование для больниц, мебель, велосипеды и одежда. Благотворительное мероприятие поддержали украинская община, Dobro Dobrim, Посольство Украины в Хорватии, "Червона Калина" и фонд под руководством Андрея Матюхи.

Будущие планы Андрея Матюхи касательно благотворительности

Взаимодействие с волонтерами и местными общинами показало ощутимую пользу.

"Каждая поставка — это конкретная помощь тем, кто сегодня держит фронт дома. Мероприятия, которые мы проводим в Хорватии, помогают переселенцам оставаться активными и чувствовать поддержку. Мы понимаем, что война продолжается, поэтому работаем системно", — отмечает Андрей Матюха.

Фонд, который он возглавляет, также продолжит поддерживать проекты, связанные с образованием и спортом.