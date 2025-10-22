Такую позицию глава государства сообщил президенту США Дональду Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности к введению режима прекращения огня. Украина готова вести переговоры с Россией, но не при условии отказа от украинских территорий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Украина готова к переходу к дипломатии. Мы поддерживаем вопрос прекращения огня. Мы готовы к дипломатии, но не при условии что мы должны от куда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это не о километрах. А вопрос, безусловно, о наших домах, о наших людях, о нашей истории, идентичности. Это наша территориальная целостность", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что говорил об этом президенту США Дональду Трампу, но вопрос заключается в том, что не наблюдается готовности РФ к дипломатии.

Видео дня

Как подчеркнул Зеленский, все дипломатические потуги, которые демонстрирует Россия своими звонками или сообщениями, РФ делает для того, чтобы отложить сильные решения Америки и Европы. В частности, Россия очень не хочет введения новых санкций или продажи Украине крылатых ракет Tomahawk. Зеленский сказал:

"Откладывать тем, что они готовы к дипломатии... Они откладывают безусловные решения, которые являются элементами давления на Россию. Когда Россия будет готова к дипломатии - мы это увидим".

Как отметил глава государства, на этой неделе в Великобритании состоится очень важная встреча "Коалиции желающих".

"Некоторые партнеры будут offline, много партнеров будет online. Наша Коалиция желающих должна финализировать как можно скорее гарантии безопасности для Украины. Это важный элемент в окончании этой войны, потому что мало закончить агрессию России, остановить Путина и остановить его лично, потому что это его личная воля и желание разрушить Украину, украинскую независимость, захватить нас. И этого мало. Надо исключить, в любом случае и в любом формате, повторение агрессии России. Именно для этого нам нужны гарантии безопасности", - сказал он.

Президент отметил, что говорил об этом два часа с Трампом относительно тех или иных шагов.

Война в Украине - позиция Трампа

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что Украина и Россия должны прекратить боевые действия на текущей линии фронта. Также он утверждает, что не давил на Зеленского относительно того, чтобы Украина полностью отказалась от Донецкой и Луганской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: