Основатель Amazon заявил, что еще никогда не было лучшего времени, чтобы с воодушевлением смотреть в будущее.

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос считает, что люди должны быть более воодушевлены в отношении искусственного интеллекта. Он уверен, что эта технология сможет повысить качество и производительность каждого бизнеса, пишет CNBC.

"Я не понимаю, как кто-то из ныне живущих может быть унылым. ИИ повысит качество и производительность каждого бизнеса... Каждая производственная компания, каждый отель, каждая компания, производящая потребительские товары... Это трудно представить, но это реально", - сказал Безос во время панельной дискуссии на Italian Tech Week 2025.

Миллиардер отметил, что у него нет прогнозов по срокам, когда почти каждая компания в мире будет использовать искусственный интеллект для улучшения своей производительности.

"Никогда еще не было лучшего времени, чтобы с воодушевлением смотреть в будущее", - подчеркнул Безос.

В издании добавили, что, согласно данным Pew Research Center, многие люди не поддерживают мнение основателя Amazon. Опрос показал, что 34% взрослых людей больше обеспокоены, чем воодушевлены ростом влияния ИИ на повседневную жизнь людей. Только 16% заявили, что они с оптимизмом следят за развитием этой области.

Кроме того, в издании напомнили, что ранее Безос говорил о том, что не более чем через 20 лет люди начнут строить гигантские центры обработки данных в космосе. По его словам, они станут кластерами для обучения искусственного интеллекта.

Какой навык поможет молодым людям добиться успеха

Ранее соучредитель компании Scale AI Александр Ван заявил, что молодым людям, которые мечтают о прибыльной карьере в сфере технологий, стоит отточить свои навыки в области искусственного интеллекта. Он советует погрузиться в изучение инструментов для генерации кода на базе ИИ.

По словам 28-летнего миллиардера, невозможно переоценить перспективу программирования с использованием искусственного интеллекта. Ван считает, что такой навык даст огромное преимущество над конкурентами.

