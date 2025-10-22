Буковель запустил программу сортировки мусора: курорт переходит на 'зеленые' стандарты

Курорт "Буковель" внедрил пилотную программу по раздельному сбору пластика, стекла и бумаги. Это первый шаг в масштабной стратегии устойчивого развития, к которой комплекс присоединился в 2024 году.

Как сообщили в пресс-службе "Буковеля", новая программа под названием "Bukovel сортирует" имеет целью сформировать экологически сознательную культуру обращения с отходами среди туристов и персонала.

На территории курорта уже установлены специальные контейнеры трех цветов - для стекла, бумаги и пластика, с четкой маркировкой для удобства гостей.

"Для нас это не просто забота об окружающей среде, а часть глобальной миссии - сделать украинский туризм примером ответственного развития. Сегодня все больше путешественников выбирают именно "зеленые" дестинации", - объясняют в компании.

Как все организовано

Пилотная программа стартовала после нескольких месяцев подготовки.

Разработку и изготовление контейнеров "Буковель" осуществил в сотрудничестве с предприятием "Металлические конструкции", а за транспортировку и переработку отходов отвечает компания "Альфа-Рециклинг", которая специализируется на обработке стекла, пластика и бумаги.

Больше, чем просто контейнеры

Сортировка мусора на курорте - это лишь часть масштабной экостратегии "Буковеля", которая включает:

экопросвещение гостей и работников;

ответственное управление ресурсами;

внедрение инноваций в сфере экотуризма;

создание новых стандартов устойчивого отдыха в Украине.

"Буковель" уже имеет международную эко-сертификацию Green Key, а теперь расширяет свои инициативы в сфере обращения с отходами и вторичной переработки.

Куда девать батарейки

Кроме контейнеров для сортировки, в центральном Информационном центре курорта действует пункт приема использованных батареек и павербанков. Его открыли еще летом 2025 года, чтобы уменьшить количество опасных отходов, которые попадают в природу.

"Мы благодарны каждому гостю, кто приобщается к изменениям. Экологическая культура - это общая ответственность", - добавляют в пресс-службе.

Справка

"Буковель" - крупнейший горнолыжный и всесезонный курорт Украины, активно внедряет стандарты устойчивого развития. С 2024 года курорт входит в международную программу Climate Friendly Travel и имеет более 12 отелей с сертификатом Green Key.