По всей стране будет сухо

В четверг, 23 октября, в Украине ожидается один из самых теплых дней этой недели. Дожди покинут территорию нашей страны - повсеместно будет облачная погода с периодами прояснений. Температура днем повысится до +12°...+15°, а на юге и востоке местами воздух прогреется до +15°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 23 октября ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +5°...+15°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.

В Одессе 23 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +13°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+17°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.

23 октября - какой праздник, приметы

23 октября - апостола Иакова. По приметам, если береза еще не сбросила листья, то зима придет поздно.

