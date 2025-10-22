В четверг, 23 октября, в Украине ожидается один из самых теплых дней этой недели. Дожди покинут территорию нашей страны - повсеместно будет облачная погода с периодами прояснений. Температура днем повысится до +12°...+15°, а на юге и востоке местами воздух прогреется до +15°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +17°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
- В Тернополе 23 октября ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
- В Виннице завтра будет +5°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.
- В Одессе 23 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +12°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+17°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.
23 октября - какой праздник, приметы
23 октября - апостола Иакова. По приметам, если береза еще не сбросила листья, то зима придет поздно.