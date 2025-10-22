Также по дороге ученым посчастливилось встретить табун лошадей Пржевальского.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты наткнулись на стадо одичавших коров. Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали интересные фото, которые сделала исследовательница Ольга Бельская.

"Во время очередного экспедиционного выезда наши специалисты наткнулись на стадо одичавших коров - настоящих звезд нашего заповедника и абсолютных рекордсменов по запросам СМИ!", - отмечают ученые.

Речь идет о том, что 12 массивных животных внимательно оберегали двух почти черных телят, которые значительно подросли за лето. Они сгруппировались и наблюдали за учеными, пока те пытались посчитать их и сделать хорошие кадры. Затем животные неожиданно развернулись, стремительно перешли водную преграду и почти мгновенно исчезли среди деревьев.

Исследователи говорят, что после "исчезновения" животных осталось странное ощущение неповторимости момента. Тем более, что по дороге ученым посчастливилось встретить еще и табун лошадей Пржевальского - невероятные жители Чернобыльской зоны "играли" в высокой пожелтевшей траве, а среди них была тройка жеребят.

"Жизнь продолжается и она невероятна!", - подчеркивают исследователи.

Напомним, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали редкую птицу - аиста черного. Невероятно красивая птица попала в объектив фотоловушки, что происходит не часто. Ведь эти птицы очень осторожны, поэтому даже опытным исследователям не всегда удается сделать качественные фотографии. По данным ученых, в заповеднике гнездится более 20 пар черного аиста. Однако сейчас аисты уже отправились к местам зимовки - в Центральную Африку, а последние красавцы наблюдались на территории заповедника в начале октября.

