Правительство также продлило льготный тариф на электроотопление на период отопительного сезона.

Кабинет министров продлил действие постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии до 30 апреля 2026 года, которое необходимо для сохранения цены на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн/киловатт, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Телеграмм.

"Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн (за киловатт-час)", - написала она.

По ее словам, решение правительства также предусматривает сохранение льготного тарифа на первые 2 тысячи киловатт в течение месяца для потребителей с электроотоплением на период отопительного сезона.

"За объем потребления до 2 000 кВт-ч в месяц будет действовать цена - 2,64 грн за кВт-ч, а за потребление сверх установленного лимита цена - 4,32 грн за кВт-ч", - добавила Свириденко.

Тариф на электроэнергию для населения в Украине

Как известно, на тариф на электроэнергию для населения не распространяется законодательный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги.

Кабинет министров с 1 июня 2023 года повысил тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час. Годом позже правительство повторило это упражнение, подняв тариф уже до 4,32 грн/кВт-ч.

Правительство пока не планирует менять стоимость электроэнергии для населения.

Вместе с тем, 14 мая Верховная Рада утвердила отчет парламентской Временной следственной комиссии, в котором, в частности, отмечалось, что последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения было экономически необоснованным. Вместе с тем, ни к каким последствиям решение парламента не привело.

