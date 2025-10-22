В последние недели Украина и Европа надеялись на то, что Трамп изменит свою позицию в отношении России.

Страны Европы планируют использовать предстоящие встречи в Брюсселе 23 октября и в Лондоне 24 октября для продолжения формирования единого фронта в поддержку Украины. В это же время президент США Дональд Трамп снова начал оказывать давление на Киев, что создает проблемы, пишет Le Monde.

В Европе недовольны позицией Трампа по войне в Украине

Отмечается, что встреча между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября разбила надежды Киева и европейских союзников на то, что американский лидер будет решительно поддерживать Украину.

"Трамп вновь принял все аргументы Путина. Мы вернулись к исходной точке, хотя европейцам удалось, после фиаско саммита в Анкоридже 15 августа, привлечь его внимание", - сказал журналистам европейский дипломат.

Видео дня

В издании добавили, что европейские чиновники восприняли идею встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште как унижение и сигнал сближения США с Россией. Тем не менее 21 октября президент США заявил, что пока точно не определено, состоится ли этот саммит.

В издании подчеркнули, что в последние недели Украина и Европа надеялись на то, что Трамп изменит свою позицию в отношении России, поскольку он некоторое время более критично высказывался о Путине. Даже если Вашингтон отказался бы от идеи введения новых санкций против Москвы, в Европе рассчитывали на жест военной поддержки Украины, например, поставку ракет Tomahawk. Но этого не произошло.

Более того, похоже, Трамп совершил новый разворот после своего последнего телефонного разговора с Путиным 16 октября. В издании отметили, что во время встречи с Зеленским 17 октября президент США настаивал на том, чтобы Украина уступила России весь Донбасс, включая территории, которые она не оккупировала.

В издании добавили, что многие европейские лидеры согласны, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров о мире. Тем не менее они обратили внимание на то, что Россия продолжает затягивать войну, что доказывает - Украина является единственной стороной, которая настроена на мир.

"Репарационный кредит" для Украины

На фоне нестабильной позиции Трампа по российско-украинской войне в Европе рассчитывают на то, что будущие встречи в Брюсселе и в Лондоне помогут добиться прогресса в вопросе поддержки Украины. В издании подчеркнули, что предложение Европейской комиссии использовать замороженные активы РФ для привлечения 140 млрд евро в поддержку Украины в 2026 и 2027 годах теперь поддерживают все члены ЕС, кроме Венгрии. Даже Бельгия, где хранятся эти средства, отказалась от своих возражений.

В издании объяснили, что европейские страны планируют занять около 140 млрд евро у финансовой группы Euroclear, а затем предоставят эти средства Украине частями в течение 2026 и 2027 годов. Этот кредит будет гарантирован либо государствами-членами, либо бюджетом ЕС, что устранит риск дефолта для бельгийского финансового учреждения. Затем Киеву предстоит погасить "репарационный кредит" уже после завершения войны, когда Москва выплатит свои репарации.

Тем не менее предлагаемый механизм по-прежнему вызывает много вопросов, добавили в издании. В частности, пока не определено, нужно ли Венгрии вообще участвовать в нем.

"Лучше, если нас будет 27. Это будет сигналом политического единства. Но если Венгрия откажется, есть другой путь", - заявил европейский дипломат в разговоре с журналистами.

Также европейцам нужно будет договориться о том, как следует использовать средства "репарационного кредита". В издании отметили, что Франция настаивает на том, чтобы военная часть этой помощи была инвестирована в европейскую и украинскую оборонную промышленность. Французский чиновник заявил журналистам, что Париж не хочет, чтобы эти средства еще больше укрепили американскую оборонную промышленность.

"Украина должна иметь возможность использовать эти деньги по своему усмотрению", - сказал голландский дипломат.

Кроме того, в издании добавили, что 23 октября лидеры европейских стран будут обсуждать 19-й пакет санкций против РФ. Среди прочих мер, этот пакет должен положить конец закупкам российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и усилит борьбу с "теневым флотом" России, который позволяет Москве обходить эмбарго ЕС на экспорт нефти.

США выступают против плана ЕС по использованию российских активов для Украины

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что США выступают против плана Европейского Союза по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины странами G7. Отмечается, что американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что пока Вашингтон не присоединится к этой инициативе.

По словам одного из источников, США в качестве причины своей неготовности назвали риски для стабильности рынка. Другой источник добавил, что сейчас США просто не берут на себя никаких обязательств.

Вас также могут заинтересовать новости: