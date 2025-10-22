По словам Сийярто, "вопрос стоит только о сроках, а не о намерениях".

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не отказались от идеи проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Такое заявление сделал в соцсети Х министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, подготовка к этому саммиту продолжается.

"Плохая новость для провоенного лобби и хорошая новость для тех, кто хочет мира. После моей встречи с госсекретарем Рубио стало ясно, что США не отказались от проведения Будапештского мирного саммита. Подготовка продолжается, и вопрос стоит только о сроках, а не о намерениях", – сказано в заявлении Сийярто.

Саммит Трампа и Путина в Будапеште

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по итогам которого анонсировал встречу с диктатором в Будапеште. Точную дату он не назвал, однако сказал, что она состоится в ближайшее время.

Однако 21 октября ряд западных СМИ сообщили, что саммит в Будапеште отменен. Подготовка к нему поставлена на паузу после неудачного разговора между госсекретарем США Рубио и министром иностранных дел РФ Лавровым, говорилась в материалах медиа.

В Венгрии же отмечали, что такие заявления не соответствуют действительности, а подготовка встречи не останавливалась.

