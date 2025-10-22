В отличие от 2022 года сейчас Украина имеет больше систем ПВО, но и россияне увеличили количество "Шахедов".

Несмотря на изменение тактики ударов по украинской энергетике, на этот раз россиянам не удастся повторить в Украине частичный блэкаут, который они смогли вызвать в конце 2022 года. Такое мнение в интервью "Украинскому Радио" озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что со времен первой кампании ударов по украинской энергетике осенью 2022 и зимой 2022/23 годов россияне усовершенствовали свои средства поражения, сделав их более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Также изменилась и тактика ударов: теперь они сосредоточены преимущественно на прифронтовых регионах и на центральной части страны.

"Это связано с тем, что россиянам их легче атаковать, потому что нашим системам ПВО требуется большее время на реагирование на российскую баллистику. Соответственно, есть гораздо меньшее время подлета дронов. Именно поэтому россияне выбрали эти регионы для своей атаки", - говорит Жмайло.

Видео дня

По мнению эксперта, с понижением температур и началом отопительного сезона россияне будут постоянно бить по критической инфраструктуре Украины, чтобы хотя бы повторить частичный блэкаут, который был в первую зиму российских ударов по энергетике Украины.

"Но, к счастью, и у нас систем ПВО теперь больше, чем тогда. Конечно, их все равно недостаточно, потому что площадь страны большая. У нас больше средств радиоэлектронной борьбы. Будут перебои со светом, отоплением, в других секторах. Но погрузить нас в полную темноту, как тогда, когда Украина вынуждена была разворачивать пункты несокрушимости, - нет, к счастью, такого не будет", - сказал Жмайло, но подчеркнул, что все равно стоит готовиться к "тяжелой зиме".

Ситуация в энергетике Украины

Как писал УНИАН, этой ночью Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Аварийные отключения света были применены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что система переходит с аварийных на графики веерных стабилизационных отключений электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: