НАТО вывело в море эсминец ВМС для сопровождения российского военного корабля, проходившего через воды Великобритании, в ходе операции, которую назвали "исторически первой". Об этом пишет The Daily Telegraph.

Корабль HMS Duncan находился под командованием альянса, а не ВМС, и более 48 часов сопровождал "Вице-адмирал Кулаков" от Северного моря до Ла-Манша, сопровождая его вместе с вертолётом Wildcat.

Отмечается, что хотя для британских военных кораблей отслеживание российской активности является обычной практикой, участие НАТО в слежении за эсминцем является важным событием в связи с растущей напряжённостью в отношениях с Москвой.

"Эсминцы Type 45 использовали свои передовые датчики и системы для перехвата "Кулакова" в Северном море, отслеживая его движение на запад через Ла-Манш к острову Уэссан у побережья Франции. Вертолёт Wildcat из 815-й эскадрильи ВМС, базирующейся на Королевской военно-морской авиабазе Йовилтон, присоединился к операции для обеспечения авиационной поддержки и наблюдения за российским судном. В скоординированных усилиях участвовали три страны, включая самолёт NH90 ВВС Нидерландов и ВМС Франции", - заявил представитель ВМС.

Министр обороны Джон Хили сказал, что Великобритания "усилит" свой ответ на российскую агрессию. В понедельник он заявил, что Владимир Путин считает Великобританию своим "врагом номер один" из-за поддержки Украины.

Говоря о военно-морском развёртывании, министр вооружённых сил Эл Карнс сказал:

"Королевский флот готов отреагировать на любую российскую военно-морскую активность. Они проводят непрерывные операции по мониторингу для защиты Великобритании и наших территориальных вод. Королевский флот вновь развёрнут под командованием союзников по морским силам, подтверждая нашу непоколебимую солидарность с НАТО в противодействии российским действиям".

Важно, что это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу угрозы, исходящей от "теневого флота" Москвы, состоящего из гражданских судов без флагов, и их потенциального использования для запуска беспилотников с целью шпионажа за критически важными объектами и нарушения работы аэропортов.

Согласно документу, подготовленному Европейской службой внешних связей, эксперты опасаются, что корабли теневого флота "могут быть использованы в качестве платформ для гибридных атак на территорию ЕС".

HMS Duncan, базирующийся в Портсмуте, - один из двух британских военных кораблей, входящих в состав оперативной группы НАТО "Постоянная морская группа 1", которая патрулирует воды Северной Европы.

Королевский флот Великобритании

Королевский флот Великобритании столкнулся с масштабной проблемой в сфере поддержки атомного подводного флота и может полагаться лишь на две подводные лодки из десяти имеющихся. Это ограничило оперативные возможности флота.

