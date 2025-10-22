Хореограф поделилась, что этот урок запомнит на всю жизнь.

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева рассказала, как в 2023 году пережила предательство подруги, а именно - как ее тело реагировала на это.

"Возможно, именно сейчас вы чувствуете подобную симптоматику и это могут быть как раз те самые "красные флажки" на которые стоит обратить ваше внимание", - написала она в своем Instagram.

Гвоздева отметила, что вдаваться в подробности измены и ситуации нет ни желания, ни смысла, и что запомнит этот урок "на всю жизнь".

"Я начала резко чувствовать, что мое тело все сжимается, не хватает воздуха, по ночам я задыхалась, постоянно находилась в состоянии тревоги, аллергический кашель, сыпь и проблемы одна за другой так и сыпались… Я очень похудела, лицо подвинулось, много горбилась и общее состояние было более подавленным, чем нормальным. Я испытывала постоянное чувство вины, давление и манипулирование. Бегала по врачам, анализы - здоровая!" - поделилась хореограф.

Она призналась, что не придавала смысла симптомам, так как думала, что это просто трудный период в жизни на фоне сложной ситуации в стране:

"Хотя уже тогда мое тело первым чувствовало измену… После того, как мы перестали общаться я некоторое время была как в тумане, я не хотела ничего, впечатление было такое, что я в депрессии! Через силу я заставила себя снова начать танцевать".

Тогда, по ее словам, постепенно тело начало "отпускать":

"Каждое мое движение сказало "я прощаю" не ее, а себя, за то, что позволила этой ситуации отнять у меня силы, легкость, позитив, женственность, искренность и веру в людей".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Илона Гвоздева публично обратилась к мужу после того, как передумала разводиться с ним.

