Шансы на встречу Путина и Трампа в Венгрии растаяли, но зато стало понятно, на что Путин действительно реагирует.

История с будапештским саммитом Путина-Трампа, который закончился так и не начавшись, дает четкое понимание, как именно следует действовать президенту США, чтобы остановить войну в Украине - надо жестко давить на Кремль. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post (WP).

Журналисты издания отмечают, что планы по саммиту в Венгрии развалились меньше чем за неделю. Понадобился всего один телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы американцы убедились, что россияне не отказались от своих намерений уничтожить Украину как государство.

Похожая история была с Аляской, напоминает редакция WP. Тогда американцы тоже думали, что россияне вроде бы готовы договариваться, однако впоследствии стало понятно, что это не так. И когда американцы наконец это поняли, начали помогать разведданными украинской кампании ударов по российским НПЗ.

Однако саммит в Будапеште сорвался, не начавшись, потому что американцам стало все понятно значительно быстрее. Когда Трамп начал рассматривать возможность отправки крылатых ракет "Томагавк" в Украину, в Москве публично заговорили о неприемлемости этого шага. В конце концов все вылилось в инициированный Кремлем телефонный разговор между Путиным и Трампом, по итогам которого президент США сразу снял "Томагавки" с повестки дня, чтобы "дать шанс дипломатии". Однако не прошло и недели, как дипломатия провалилась.

По мнению WP, эту ситуацию метко описал президент Украины Владимир Зеленский. Он обратил внимание, что Россия "стала менее заинтересована в дипломатии" после того, как "Томагавки" стали менее вероятными. "Это сигнал того, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойных возможностей - может быть незаменимым ключом к миру. Чем более дальнобойными являются возможности Украины, тем больше готовность России прекратить войну", - сказал Зеленский вечером во вторник в своем ежедневном обращении к украинцам.

Американские журналисты соглашаются с этим: давление на Россию действует. По их мнению, республиканцы в Конгрессе должны реанимировать законопроект об адских санкциях, который они уже несколько раз откладывали, а Трамп должен вернуть "Томагавки" в повестку дня.

"Летнее наступление России явно провалилось. С каждым месяцем человеческие потери растут. В определенный момент это может привести к нестабильности дома для Путина. Еще немного потрясите клетку с Россией и это может привести Путина в чувство", - резюмирует The Washington Post.

Будапештский саммит Путина и Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, вероятность новой встречи Путина и Трампа резко снизилась после телефонного разговора министров иностранных дел двух стран. Планировалось, что Лавров и Рубио первыми встретятся в Будапеште, набросав общий план того, что могут обсудить руководители государств потом во время их встречи. Но выяснилось, что Россия не готова ни на какие уступки, поэтому даже подготовительная встреча руководителей МИД не имеет смысла.

Председатель "международного" комитета Верховной Рады Александр Мережко убежден, что после провального саммита на Аляске Трамп уже боится встречаться с Путиным. Если новая встреча не приблизит мир, это снова сильно ударит по репутации президента США. А он очень чувствителен к таким ударам, поэтому не согласится на новую встречу, пока не убедится, что она принесет видимый прогресс.

