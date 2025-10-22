Кто-то в космосе 'подмигивает' Земле каждые 1,5 часа: что говорят в NASA

Таинственный объект ASKAP J1448-6856 излучает сигналы каждые полтора часа, не имея физической формы - NASA подтвердило, что его природа остается неизвестной.

Астрономы обнаружили удивительное космическое явление, которое до сих пор не имеет объяснения. Объект под названием ASKAP J1448-6856 излучает радиоволны с периодом в 1,5 часа, создавая эффект "моргания" в космосе. Как пишет ECOticias, об открытии сообщило NASA, подтвердив его "неизвестную природу" и "отсутствующую физическую форму".

Что известно об объекте

ASKAP J1448-6856 был найден с помощью австралийского телескопа Square Kilometer Array Pathfinder. Он демонстрирует уникальные характеристики излучения, которых до сих пор не видели ни у одного другого космического тела. Его вспышки имеют сложную поляризацию (от 35% до 100%) и гармоничную структуру, которая меняется с каждым циклом.

Астрономы говорят, что это открытие добавляет новую страницу к исследованиям долгопериодических радиотранзиентов - редких источников энергии со сверхмощными магнитными полями, которые излучают сигналы через минуты или часы.

В отличие от планет, звезд или даже пульсаров, ASKAP J1448-6856 не имеет физической оболочки. Это - чистая форма энергии, которая существует как радиосхема, а не материальное тело. Ученые сравнивают его с "узлом волн", который живет только в излучении.

Что предполагают ученые

Возможно, источник является магнитаром - нейтронной звездой с чрезвычайным магнитным полем, или даже двойной системой белых карликов. Некоторые специалисты предполагают, что это может быть новый тип пульсара, который открывает неизвестные до сих пор физические механизмы Вселенной.

Факты об ASKAP J1448-6856:

Период излучения: каждые 1,5 часа

Спектр: узкополосный, с крутым спадом

Поляризация: от 35% до 100%

Обнаружено во всем спектре - от рентгеновских лучей до радиоволн

