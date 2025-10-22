Стартовали съемки сиквела самого кассового украинского игрового фильма года 'Когда ты выйдешь замуж?'

Романтическая история о любви, авантюре вокруг похищения мирового шедевра Поля Гогена получает продолжение.

Студия UnitedContentHUB снова готовит сюрприз зрителям: в Болгарии официально стартовали съемки долгожданного сиквела фильма "Когда ты выйдешь замуж?" с названием "Когда ты разведешься?".

После успеха первой части "Когда ты выйдешь замуж?", которая стала самым кассовым украинским фильмом года и вошла в ТОП-10 самых кассовых локальных релизов полугодия в Центрально-Восточной Европе*, собрав более 40 миллионов гривен и 240 тыс. билетов в национальном прокате, а также получила кинотеатральный прокат в США, Канаде, Австрии, Германии и других странах с оригинальным дублированием на украинском языке.

Романтическая история о любви, авантюре вокруг похищения мирового шедевра Поля Гогена получает продолжение, а герои первой части, которые уже успели покорить сердца украинской и международной аудитории, а их фразы из фильма разошлись на цитаты и мемы, столкнутся с новыми романтическими приключениями. На экранах зрители снова увидят любимых актеров: Наталью Денисенко, Тоню Хижняк и Тараса Цимбалюка, которые уже стали отождествлением новой волны украинского жанрового кино в Украине и мире.

Сейчас съемочный процесс второй части под названием "Когда ты разведешься?" уже пересек экватор. На этот раз история выходит за пределы одной страны - команда работает в Болгарии, съемки реализуются в партнерстве с одной из крупнейших местных киностудий "Concept Studio" и видом на Черное море. Ведь Болгария и Украина имеют общее море, общую энергию и общий язык эмоций, поэтому один из основных месседжей фильма - "Черное море объединяет".

"Наша авантюрная история о похищении известного в мире бриллианта на живописном черноморском побережье - это история с характером. Здесь есть сочетание риска, страсти и любви. Романтическая линия главных героев добавляет глубины и эмоциональности, превращая фильм в настоящее путешествие, которое подарит незабываемые впечатления миллионам зрителей в Украине и в мире", - комментирует генеральный продюсер UCH Андрей Ногин.

К своим ролям возвращаются любимые актеры: Тоня Хижняк, Тарас Цымбалюк и Наталка Денисенко. Их персонажи прошли сквозь испытания первой части и теперь предстанут перед еще более сложными выборами, новыми соблазнами и искренними откровениями.

К актерскому составу сиквела хита присоединилась и звезда кино и телевидения Анастасия Цымбалару. Детали ее роли команда пока держит в секрете, но уже известно, что именно ее персонаж станет ключом к неожиданным поворотам сюжета и будет держать зрителей в напряжении до финальных кадров картины.

Режиссер Алексей Комаровский отмечает, что фильм рассказывает не о разводе как конце, а о процессе переосмысления, когда ты начинаешь слышать себя, свое сердце и настоящие желания. К актерскому составу присоединился также и звезда болгарского кинематографа, актер Иво Араков, который придаст истории международного звучания и нового шарма.

"Наш фильм - это уже история со своим отличным стилем. Зритель ожидает увидеть снова наши фирменные атрибуты: море, авантюру, загадочные обстоятельства, какой-то ценный артефакт и, конечно, любовь. И на этот раз мы подарим вам Черное море Одессы и Болгарии, бриллиант Хоупа за сотни миллионов, шпионский вайб, экшн и новый любовный треугольник с болгарским красавцем - звездой кино", - делится режиссер фильма Алексей Комаровский.

"Когда ты разведешься?" обещает быть не просто романтической комедией, а совместным украинско-болгарским киноприключением, которое показывает, что любовь, море и искусство не знают границ. По словам продюсеров, зрители будут смеяться, плакать, узнавать себя в героях и выходить из кинотеатров с ощущением, что любовь всегда побеждает, даже если путь к ней проходит через расставание.

Немного закулисных фактов: часть сцен снимают на побережье Черного моря в старинных городах Несебр и Созополь, это объекты мирового культурного наследия. В пост-продакшене фильма будут задействованы инновационные техногологии AI, а съемки на 90-футовой яхте состоялись в настоящий Черноморский шторм, вопреки сценарному плану.

"Когда ты разведешься?" - это история не о конце, а о новом начале. Возможно, именно этот фильм напомнит нам, что любовь - это путешествие, а не пункт назначения. Премьера уже совсем скоро, и Черное море объединяет на этот раз еще сильнее.

Студия UnitedContentHUB (Словакия) при участии KOMAROVSKYI Films, Одесская Киностудия (Украина), ConceptStudio (Болгария), IMART_LV (Латвия).

Стратегический партнер: Between Media Agency.

Официальный партнер: Киевстар ТВ.

Титульный медиапартнер: 1+1 медиа.

PR поддержка: YULA Company.

Национальный кинопрокат: B&H Film Distributions Company.

*Согласно данным независимого исследования Between Media Agency.

