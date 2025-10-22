По словам генсека Альянса, Трамп "снял тупик в отношениях с Путиным".

Последняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не была провальной.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе общения с журналистами. Он считает, что переговоры в Белом доме "прошли хорошо, были успешными и именно такими, какими были нам нужны".

Комментируя свой визит в Вашингтон, генсек НАТО отметил, что он не связан с результатами встречи Зеленского и Трампа, а был запланирован заранее.

Видео дня

"Я переписывался с президентом после огромного успеха в Газе, и мы сказали: давайте проведём встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить, как теперь можно реализовать его видение мира в Украине. А что касается встречи в прошлую пятницу, вы ведь тоже слышали президента Зеленского. Я считаю, что это была хорошая встреча. Это была успешная встреча. Именно то, что нам нужно", – заявил Рютте.

По словам генсека Альянса, Трамп "снял тупик в отношениях с Путиным".

"Американский президент, который снял тупик в отношениях с Путиным в феврале, взял на себя ту лидерскую роль, которую может выполнять только он, и он делает это. И я действительно высоко его за это ценю. Так что это была хорошая встреча, и мы будем развивать достигнутое", – констатировал Марк Рютте.

Война в Украине: другие заявления

Генсек НАТО Рютте поддержал идею Дональда Трампа остановить боевые действия в Украине на линии фронта. По его словам, это необходимо для начала переговоров.

Тем временем бригадный генерал армии США в отставке Стивен Андерсон считает, что Трампу стоит отправить в Украину американских солдат, а также одобрить отправку военных из стран-союзников по НАТО. Он говорит, что армия Путина неэффективна, и Вашингтон должен поддержать Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: