Есть информация о пострадавших.

Российские оккупационные войска вечером в среду, 22 октября, в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Есть пострадавшие.

Согласно сообщению главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, известно уже о четырех пострадавших в результате этой атаки. Кроме того, в нескольких районах столицы зафиксированы повреждения.

Так, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях. Среди них – детский сад. Также известно о повреждении 5 авто.

Видео дня

В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом. В то же время в Оболонском – зафиксировано повреждение жилого здания обломком БпЛА.

Атаки РФ по Украине

22 октября российские оккупанты нанесли массированные удары по ряду городов Украины.

В Воздушных силах проинформировали, что враг применил более 400 средств воздушного нападения. Основное направление удара – Киевщина, пострадали также Днепропетровщина, Запорожье, Черкасская, Черниговская и Одесская области. Были зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА.

В Погребах Киевской области в результате вражеской атаки погибли три человека, среди которых дети. Погибла женщина 1987 года рождения, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница. Они перебрались в Погребы из Киева в надежде, что там будет спокойнее.

В Харькове же оккупанты атаковали детский сад. Враг бил по нему дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: