Европарламент принял резолюцию по годовщине протестов в Сербии.

Сербия не станет членом Европейского Союза, пока не присоединится к санкциям Брюсселя против России. Об этом говорится в сегодняшней резолюции Европейского парламента.

В целом резолюция посвящена проблеме политического насилия и репрессий против оппозиции в Сербии, где уже год продолжаются протесты против коррупции и фальсификаций на выборах. Европейский парламент осудил эти репрессии и насилие силовиков против протестующих.

"Поддерживая права сербских студентов и граждан на мирный протест, Парламент призывает к подотчетности и демократическим реформам в стране. [Евродепутаты] глубоко обеспокоены напряженной и поляризованной атмосферой, которая подпитывается языком ненависти, антиевропейской ипророссийской пропагандой, а также кампаниями дискредитации, которые распространяются контролируемыми правительством СМИ и чиновниками", - говорится в заявлении Европарламента.

Видео дня

Депутаты Европарламента считают сербскую власть ответственной за "эскалацию репрессий, нормализацию насилия и ослабление демократии в стране".

"Европарламент подчеркивает свою твердую приверженность перспективам членства Сербии в ЕС при условии достижения заметного прогресса в соблюдении демократии, верховенства права и основных прав, а также полного соответствия Общей внешней политике и политике безопасности ЕС и санкциям против России", - говорится в заявлении.

Внешняя политика Сербии

Как писал УНИАН, правительство Сербии в течение всего времени полномасштабной войны РФ против Украины категорически отказывается вводить санкции против агрессора, несмотря на давление Евросоюза. Также Сербия продолжает покупать российское оружие.

Вместе с тем Сербия отказывается признавать российские аннексии украинских территорий, в том числе Крыма. Также Белград потихоньку продает оружие Украине.

В июне этого года сербский президент Вучич даже посетил Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: