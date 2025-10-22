Недавно стартовал новый сезон шоу с Тарасом Цымбалюком.

Известные украинские актрисы Екатерина Кузнецова и Анастасия Цымбалару отреагировали на слухи об их участии в новом сезоне реалити-шоу "Холостяк", где главным героем является их коллега и друг Тарас Цымбалюк.

В частности, звезда сериала "Любовь и пламя" с юмором отнеслась к многочисленным разговорам вокруг ее личности. В своем блоге в Instagram Катя даже в шутку пригласила на дуэль за сердце Тараса коллегу Анастасию Цымбалару, которой также неоднократно приплетали участие в популярном шоу.

"Настюша, будет дуэль. Готовься", - написала Кузнецова.

В свою очередь Цымбалару поддержала саркастический настрой коллеги и иронично отметила, что сплетники недооценивают их с Екатериной.

"Катя, они нас плохо знают! Потому что мы выберем друг друга", - пошутила Анастасия.

Однако, окончательной точки актрисы не поставили, залив некоторую интригу вокруг своего участия в "Холостяке".

Напомним, что на днях стартовал новый сезон реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал известный украинский актер Тарас Цымбалюк. В дебютном выпуске уже были рассекречены некоторые участницы и уже состоялись первые свидания сезона.

Недавно УНИАН делился всеми деталями 14-го сезона проекта и самыми интересными моментами первого эпизода.

