Дональд Трамп назвал "фейковой новостью" сообщение WSJ.

Администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, предоставленных западными союзниками. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Обновлено 23:31. Трамп заявил, что информация о том, что США сняли ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности для ударов по России является фейком.

"США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что с ними делает Украина!" - написал американский президент в соцсети Truth Social.

Необъявленный шаг США, позволяющий Киеву использовать ракету Storm Shadow для удара по России, последовал за недавней передачей полномочий по поддержке подобных атак от министра обороны Пита Хегсета в Пентагоне главному американскому генералу в Европе, генералу Алексусу Гринкевичу, который также является командующим НАТО.

Официальные лица США заявили, что ожидают от Украины новых трансграничных атак с использованием ракет Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и могут преодолевать расстояние более 280 километров. США могут ограничить использование Украиной этих ракет, поскольку они используют американские данные наведения.

Важно, что министр обороны имел решающее слово в вопросе о том, может ли Украина использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов по России. До недавнего времени, когда полномочия по одобрению таких ударов были возвращены Европейскому командованию, ни один удар не был одобрен. Официальный представитель НАТО полковник Мартин О’Доннелл заявил:

"Как показала практика, Украина сама невероятно способна наносить удары по законным военным целям в глубине России, позволяя Кремлю вести бессмысленную войну, которая истощает экономику страны и привела к гибели или ранениям более миллиона россиян. Наше разрешение ей не требуется".

Сенатор Ангус Кинг (штат Мэн), который встречался с генсеком НАТО Марком Рютте, заявил, что, хотя отправка ракет "Томагавк" укрепит позиции Украины в противостоянии с Путиным, США должны иметь возможность влиять на выбор целей, по которым Киев наносит удары.

"Если бы мы могли контролировать нацеливание, чтобы удары наносились только по военным объектам и только по объектам, поддерживающим нападение на Украину, я думаю, это стало бы эффективным способом убедить Путина в том, что он не выиграет эту войну", - скащал он.

По словам человека, знакомого с ходом переговоров, решение снять ограничения на Storm Shadow было принято до встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме на прошлой неделе.

Помощь Украине от США

США недавно одобрили продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM), которые могут преодолевать расстояние 250-450 км. Администрация Байдена также поставила Украине ракеты класса "земля-земля" Atacms с дальностью стрельбы почти 320 км, которые, однако, не применялись по целям на территории России с момента возвращения Трампа в Белый дом.

