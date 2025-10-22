Не всякая честность так полезна, как мы думаем, отметил психолог.

Если бы полная и абсолютная честность всегда была лучшей политикой, такие выражения, как "некоторые вещи лучше не говорить", не пережили бы поколения. Правда в том, что не всякая честность так полезна, как мы думаем, и, аналогично, не все молчание так обманчиво, как нас учили считать.

Об этом в своей статье для Forbes написал американский психолог Марк Треверс. Он назвал две вещи, которые не стоит говорить партнеру.

По его словам, исследования все больше показывают, что умение молчать иногда сохраняет связь намного безопаснее, чем жесткая откровенность. В некоторых случаях выбор доброты и такта вместо "говорить все прямо" принесет и вам, и партнеру гораздо больше пользы.

И вот какие две вещи вполне допустимым оставить при себе в отношениях, по мнению психологов:

Изменения в теле. Может показаться естественным обратить внимание на изменения в теле партнера - пару лишних килограммов, новые морщины или высыпания. Такое замечание иногда воспринимается как забота, будто вы помогаете партнеру следить за собой. Но комментарии о внешности, даже с добрыми намерениями, могут восприниматься как придирки. Согласно исследованию, опубликованному в Family, Systems, & Health, около 55% людей после разговора о своем весе с партнером чувствуют себя хуже. Причем это верно вне зависимости от того, как была подана беседа.

Неконструктивная критика. Вполне нормально, если в партнере есть вещи, которые вам не нравятся: его способ справляться со стрессом, склонность откладывать дела, друзья или некоторые привычки. Иногда может возникнуть желание озвучить эти недовольства. Кажется, что честность требует этого. Однако существует тонкая грань между полезной откровенностью и ненужной критикой. Если ваши слова не исходят из искреннего желания помочь партнеру стать лучше, то вряд ли они будут восприняты конструктивно. Исследование, опубликованное в Behavior Therapy, показало, что восприятие критики зависит от того, как она подается. Если партнер чувствует в словах враждебность, это снижает удовлетворение отношениями и общее благополучие. Конструктивная обратная связь, напротив, укрепляет отношения.

