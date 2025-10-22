Проживать боль и не сдаваться ему помогает творчество.

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк признался, что испытывает психологические проблемы из-за войны.

По его словам, ему присущ так называемый "комплекс уцелевшего" - ощущение чувства вины за то, что выжил, в то время как другие пострадали или погибли.

"К сожалению, я имею такой опыт. Не все наши собратья и сестры живы. И это ощущение знакомо миллионам людей", - отметил он в разговоре с "Цейво Подкаст".

По его словам, проживать боль и не сдаваться ему помогает творчество. При этом, как добавил Хлывнюк, на этом пути преобладают поиск смыслов и своеобразная терапия.

Он также акцентировал, что каждому, кто переживает такой опыт, очень важна поддержка окружающих:

"Очень важно, чтобы кто-то сказал: "Делай свое дело дальше и не сдавайся". Потому что постоянно думаешь: "Я мог сделать больше". И это может погрузить тебя в темный лес, в собственные мысли".

Напомним, недавно лидер "Бумбокса" раскрыл место службы и обратился к украинцам. Андрей Хлывнюк заявил, что ни одного дня не провел в ТрО:

"В 2022 году получил оружие и вступил в ряды патрульной полиции в Киеве. До сих пор являюсь частью отряда "Хижаки", который прикомандирован к 426-му отдельному батальону морской пехоты".

