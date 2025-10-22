Cyberpunk 2077 протестировали на MacBook M5 / Фото - CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 остаётся одной из самых требовательных игр своего времени, особенно при включённом рейтрейсинге, который способен нагрузить даже топовые видеокарты. Но блогер The Tech Chap протестировал новый MacBook Pro с чипом M5 и получил впечатляющие результаты: ноутбук уверенно держит высокий фреймрейт даже с трассировкой лучей.

В тесте сравнивались MacBook Pro M5 и MacBook Air M4, и разрыв оказался огромным. С рейтрейсингом - 58 против 20 FPS (разница почти 290%), без него - 75 против 48 FPS (около 56% прироста).

Главная причина - охлаждение. У Air нет вентилятора, и он уходит в троттлинг при нагрузке, тогда как M5 Pro с активным охлаждением способен удерживать производительность.

Видео дня

Сравнение не совсем корректное, стоило бы сопоставить M5 с M4 Pro, а не с Air. Но даже так видно, что новая платформа Apple заметно прибавила в мощности и уже способна тянуть тяжёлые игры вроде Cyberpunk 2077.

Ранее мы рассказывали, что новый MacBook Pro получит функцию, ради которой многие захотят обновить свои ноутбуки.

