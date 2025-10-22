С новым чипом игра работает на 290% производительнее.

Cyberpunk 2077 остаётся одной из самых требовательных игр своего времени, особенно при включённом рейтрейсинге, который способен нагрузить даже топовые видеокарты. Но блогер The Tech Chap протестировал новый MacBook Pro с чипом M5 и получил впечатляющие результаты: ноутбук уверенно держит высокий фреймрейт даже с трассировкой лучей.

В тесте сравнивались MacBook Pro M5 и MacBook Air M4, и разрыв оказался огромным. С рейтрейсингом - 58 против 20 FPS (разница почти 290%), без него - 75 против 48 FPS (около 56% прироста).

Главная причина - охлаждение. У Air нет вентилятора, и он уходит в троттлинг при нагрузке, тогда как M5 Pro с активным охлаждением способен удерживать производительность.

Сравнение не совсем корректное, стоило бы сопоставить M5 с M4 Pro, а не с Air. Но даже так видно, что новая платформа Apple заметно прибавила в мощности и уже способна тянуть тяжёлые игры вроде Cyberpunk 2077.

