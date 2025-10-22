У генсека спросили, считает ли он необходимым прекращение огня между Украиной и Россией до начала мирных переговоров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полностью поддержал призыв президента Дональда Трампа к Украине и России "остановиться там, где они находятся". Такое заявление он во время общения с журналистами.

По его словам, это простое, но необходимое послание для начала реальных переговоров.

"Президент [Дональд Трамп - УНИАН] на этих выходных выразился совершенно ясно - остановитесь там, где находитесь. Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно", - сказал Рютте.

Видео дня

Он отметил, что полностью согласен с Трампом.

"Остановитесь там, где находитесь - это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днём, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить всё, что НАТО может сделать - я лично,постпред, все мы - чтобы помочь ему реализовать это видение", - добавил генсек.

Возможность остановки на линии фронта

Ранее стало известно, что Европа поддерживает позицию Трампа относительно немедленного прекращения боевых действий и того, что текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорная линия Российской Федерации в отношении остановки войск в Украине на существующих позициях не меняется.

Вас также могут заинтересовать новости: