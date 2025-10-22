Стало известно, когда выйдут новые серии.

Совсем скоро на экраны выйдет пятый сезон популярного сериала Netflix - "Эмили в Париже". Стали известны новые подробности сюжета.

Как пишет Tudum, в новых эпизодах главная героиня сериала Эмили Купер, которую сыграла Лили Коллинз, переедет из Парижа в Рим. Таким образом, зрителей будут ждать настоящие итальянские приключения. Однако, это не значит, что французская столица полностью исчезнет в 5-м сезоне.

"Этот сезон - это история о двух городах: Риме и Париже. Соединяя оба, Эмили выводит любовь и жизнь на новый уровень. От парижских крыш до римских руин - мы с нетерпением ждем, чтобы рассказать, куда нас приведет следующая глава Эмили", - рассказал создатель сериала Даррен Стар.

Кроме Рима, Эмили будет путешествовать и по другим городам Италии. В частности, на новых кадрах, которые опубликовал Netflix, можно разглядеть волшебную Венецию.

В новом сезоне зрители смогут увидеть своих любимцев. К своим ролям вернутся Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Бруно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини и другие. Также появятся новые персонажи, которых сыграют Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок.

Эмили в Париже 5-й сезон - сюжет

Напомним, что в 4-м сезоне Эмили закрутила роман с итальянцем по имени Марчелло, который оказался потомком известной дизайнерской компании. Вместе с тем агентство, в котором работает девушка подписывает выгодное партнерство и открывает офис в Риме, куда и переезжает Эмили.

В новом сезоне героиню ждет еще больше приключений и неожиданностей. Она будет пытаться понять, что происходит между ней и Марчелло. В то же время за сердце Эмили не бросает бороться ее бывший Габриэль.

Какой выбор сделает главная героиня, можно будет узнать 18 декабря - именно тогда состоится премьера 5-го сезона "Эмили в Париже" на Netflix.

