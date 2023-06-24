Интересно, что террорист Игорь Гиркин также подтвердил вход ЧВК "Вагнер" в Воронеж "без сопротивления регулярной армии".

Военные объекты и административные здания российского города Воронежа перешли под контроль бойцов частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в российских спецслужбах, Воронеж постигла судьба Ростова, который уже под контролем армии Евгения Пригожина.

Интересно, что террорист Игорь Гиркин также подтвердил вход ЧВК "Вагнер" в Воронеж "без сопротивления регулярной армии". Он анонсирует гражданскую войну, потому что захват Воронежа открывает дорогу бунтарям на Москву.

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Евгений Пригожин начал бунт в России: что известно

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная российская армия обстреляла ракетами бойцов его ЧВК благодаря приказу министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова.

Пригожин объявил, что он будет мстить Шойгу и повел свою армию на Ростов.

Британская разведка сообщила, что "вагнеровцы" пошли штурмовать Москву и судьба бунта зависит от реакции Росгвардии.

Президент РФ Путин выступил с обращением к гражданам и силовикам, призвав подавить бунтарей.

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