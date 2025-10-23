Названы 5 самых необычных смартфонов из Китая: чем они особенны

Инженеры в Поднебесной любят добавлять в устройства так называемые "гиммики".

Очевидно, что на рынке смартфонов доминируют Apple и Samsung, но за пределами привычных брендов существует целый пласт производителей, которые продвигают технологии куда смелее.

Китайские компании вроде Xiaomi, Vivo, Huawei и Realme постоянно экспериментируют с камерами и аккумуляторами. В Slashgear собрали 5 примечательных моделей, каждая из которых по-своему показывает, каким может быть смартфон будущего.

Huawei Mate XT Ultimate Design

Huawei продолжает развивать идею складных устройств, и Mate XT Ultimate - один из самых необычных экспериментов компании. Смартфон складывается не один, а два раза. В закрытом виде это обычный аппарат с экраном 6.4 дюйма, при первом раскрытии - 7.9-дюймовый дисплей, а полностью разложенный превращается в планшет с диагональю 10,2 дюйма.

Производительность и камеры соответствуют уровню флагмана, но у модели есть и минусы: невысокая автономность, высокая цена и отсутствие защиты от воды и пыли.

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi не стесняется вдохновляться конкурентами. Внешне он уж очень напоминает iPhone, но схожесть заканчивается на дизайне. Внутри батарея на 6300 мАч, 100-ваттная зарядка в комплекте и мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

На задней панели находится дополнительный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, его можно использовать как видоискатель для съёмки или для уведомлений.

Vivo X200 Pro

Vivo делает ставку на фотографии, и X200 Pro стал одним из лучших примеров. Смартфон получил основную и сверхширокоугольную камеры по 50 МП, но настоящая звезда - перископный сенсор на 200 МП с оптикой Zeiss.

Портретные снимки и зум выглядят впечатляюще даже при большом увеличении, ночная съёмка и макро тоже на уровне. Устройство оснащено дисплеем AMOLED 120 Гц, батареей на 6000 мАч и процессором MediaTek Dimensity 9400, который обеспечивает отличную энергоэффективность.

Realme GT7

Realme известна своими доступными, но мощными моделями, и GT7 как раз из таких. Главная особенность - новый тип кремний-углеродного аккумулятора на 7000 мАч, который обеспечивает рекордное время работы без увеличения толщины корпуса.

Экран AMOLED с частотой 120 Гц и яркостью до 6000 нит. Внутри чип Dimensity 9400e и до 12 ГБ оперативной памяти, что делает GT7 привлекательным выбором для геймеров и тех, кто ценит производительность.

Vivo X Fold 5

В сегменте складных устройств Vivo X Fold 5 выглядит одним из главных соперников серии Galaxy Fold. Он получил аккумулятор на 6000 мАч, защиту от пыли и воды по стандарту IP58/59 и одну из самых ярких внутренних панелей до 4500 нит.

50-МП телеобъектив с оптикой Zeiss выдаёт отличные портреты и 10-кратный зум. В целом X Fold 5 совмещает удобство, выносливость и премиальное качество.

