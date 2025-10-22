Ученые изучили экскременты возрастом 1300 лет и были удивлены тем, что в них нашли

Ученые использовали методы молекулярного анализа для изучения 10 древних образцов высушенных фекалий.

Ученые, анализирующие 1300-летние человеческие фекалии из "Пещеры Мёртвых Детей" в Мексике, обнаружили, что более тысячелетия назад люди часто сталкивались с тяжёлыми кишечными инфекциями. Об этом пишет Live Science.

"Работа с этими древними образцами была подобна открытию биологической капсулы времени, каждый из которых открывал новые знания о здоровье и повседневной жизни человека", - заявил руководитель исследования Дрю Капоне, доцент кафедры охраны окружающей среды Университета Индианы.

Отмечается, что Капоне и его коллеги использовали методы молекулярного анализа для изучения 10 древних образцов высушенных фекалий, также называемых палеофекалиями. Они были найдены в пещере в долине Рио-Сапе, к северу от города Дуранго на северо-западе Мексики, и датируются периодом с 725 по 920 год н. э. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале PLOS One.

Интересно, что в конце 1950-х годов археологи раскопали "Пещеру Мёртвых Детей" и обнаружили в большой куче мусора человеческие и нечеловеческие палеофекалии, останки растений, а также кости животных и людей. Пещера использовалась людьми доисторической культуры Лома-Сан-Габриэль, которые занимались мелким сельским хозяйством, производили уникальную керамику, жили в небольших деревнях и иногда практиковали детские жертвоприношения. Археологи назвали пещеру в честь найденных там детских скелетов.

Предыдущие исследования палеофекалий из пещеры выявили наличие яиц анкилостомы, власоглава и остриц, что позволяет предположить, что люди, сбрасывавшие свои экскременты в пещеру, были заражены различными паразитами.

В новом исследовании учёные использовали передовые молекулярные методы для обнаружения дополнительных микробов в палеофекалиях, полученных в результате 10 "различных актов дефекации", с целью расширить своё понимание бремени болезней среди народа Лома. Соавтор исследования Джо Браун, профессор наук об окружающей среде в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, заявил:

"Применение современных молекулярных методов для изучения прошлого обладает огромным потенциалом".

Интересно, что исследователи извлекли ДНК из 10 образцов палеокеанатомических фекалий, а затем использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для амплификации ДНК микробов в фекалиях. В каждом образце присутствовал как минимум один патоген или кишечный микроб, два наиболее распространенных из которых - кишечный паразит Blastocystis, вызывающий желудочно-кишечные заболевания, и несколько штаммов кишечной палочки E. coli, которые были обнаружены в 70% образцов. Также были обнаружены острицы, а также шигеллы и лямблии, вызывающие кишечные заболевания.

По мнению ученых, большое количество микробов, обнаруженных в палеофекалиях, свидетельствует о плохой санитарии в культуре Лома-Сан-Габриэль в период с 600 по 800 год н. э., что привело к воздействию фекальных отходов из окружающей среды. Люди, вероятно, поглощали микробы через питьевую воду, почву или пищу, загрязненные фекалиями.

Исследователи отметили, что хотя эти гены, ассоциированные с патогенами, сохранялись в палеофекалиях до 1300 лет, но в образцах могло быть еще больше патогенов, которые с тех пор разложились и больше не поддаются обнаружению. Тем не менее, новый анализ выявил ДНК патогенов, которые ранее не обнаруживались в палеофекалиях, включая Blastocystis и Shigella.

"Применение этих методов к другим древним образцам открывает возможности для расширения нашего понимания образа жизни древних людей и патогенов, которые могли повлиять на их здоровье", - пишут ученые.

